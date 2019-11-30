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أرامكو السعودية توجه رسالة للأفراد المشاركين بالاكتتاب

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الرياض – مباشر: وجهت شركة الزيت العربية "أرامكو"، رسالة للأفراد المشاركين في الاكتتاب بعد نهايته يوم الخميس الماضي.

وقالت الشركة في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر"، اليوم السبت، " نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح أرامكو الأوليّ للأفراد. معا نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد".

وبلغت تغطية الأفراد للاكتتاب الذي استمر 12 يوما نحو 148 بالمائة بقيمة بلغت 47.4 مليار ريال.

وسجل عدد المكتتبين الأفراد نحو 4.91 مليون مكتتب، بإجمالي أسهم 1.481 مليار سهم.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ويستمر حتى يوم 28 من ذات الشهر للأفراد، وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للمؤسسات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول 2019.

وحسب بيان المستشارون الماليون المشتركون والمنسقون العالميون، بلغت حصيلة الاكتتاب للأفراد والمؤسسات خلال أول12  يوماً نحو 166.27 مليار ريال.

ويبلغ حجم الطرح الأولي لأرامكو (أكبر شركة نفط بالعالم) في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة، موزعة لنحو مليار سهم للأفراد، وملياري سهم للمؤسسات.

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تغطية طرح أرامكو للأفراد بالكامل قبل يوم من نهاية الاكتتاب

مباشر (اقتصاد)

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