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الصندوق السعودي للتنمية يدعم الصادرات الوطنية بـ 29.7 مليار ريال

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الصندوق السعودي للتنمية يدعم الصادرات الوطنية بـ 29.7 مليار ريال الصندوق السعودي للتنمية يدعم الصادرات الوطنية بـ 29.7 مليار ريال

الرياض – مباشر: أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عن دعم الصادرات للخارج من السلع والمنتجات الوطنية بتمويلات قدمت للقطاع الخاص بمبلغ 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار) خلال الخمس سنوات الماضية.

وذكر الصندوق في تقرير بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه عمل على تعزيز إسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030 داعما المحتوى المحلي عند تنفيذ المشاريع التي يمولها من خلال إشراك الاستشاريين والمقاولين السعوديين بمبلغ إجمالي 5.12 مليارات ريال.

وأبرز التقرير النقلة التنموية والاقتصادية التي شهدتها المملكة بالخمس سنوات الأخيرة رغم ما تمر به المنطقة من اضطرابات سياسية وظروف اقتصادية متفاوتة.

وكشف التقرير عن تقديم الصندوق السعودي للتنمية منح وقروض بمبلغ تجاوز 44 مليار ريال لتمويل 240 مشروعا في 42 بلداً حول العالم.

وأشار إلى أن المملكة أضحت من أكبر خمس دول مانحة للمساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية على مستوى العالم واستطاعت أن تتبوأ مكانة عالية على هذا الصعيد.

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