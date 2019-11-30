"التعليم العالي" تنفي تعرضها لضغوطات لتنجيح طلبة جزائريين

جى بي سي نيوز :- نفى الناطق الاعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي٬ مهند الخطيب٬ طلب وزير التعليم العالي محي الدين توق إلى إحدى الجامعات الرسمية بتنجيح طالبتين من الجزائر في امتحان الكفاءة الجامعية.

وقال الخطيب : إن الوزارة ملتزمة بالأسس والتعليمات المعمول بها في الجامعات كافة؛ بل وتحرص على قيام الجامعات بتطبيقها وعلى الطلبة كافة.

وشدد على استقلالية الجامعات الأردنية ودور الوزارة في الحفاظ على هذه الاستقلالية.

وأكد عدم تعرض الوزارة لأي ضغوطات لتجاوز التعليمات وتنجيح اي طالب من الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية.

يذكر ان عدد الطلبة الأردنيين المبتعثين بالجامعات الجزائرية يبلغ حوالي ٦٠٠ طالب وهم ملتحقون بمختلف التخصصات الأكاديمية.