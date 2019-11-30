محافظ ساما: نمو الإقراض العقاري بالسعودية 21بالمائة في الربع الثالث

الرياض - مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن القطاع البنكي بالمملكة استمر في تحقيق معدلات مرتفعة لكفاية رأس المال ونمو جيد في الائتمان.

وأضاف أحمد بن عبد الكريم الخليفي، في بيان بمناسبة يوم البيعة، أن ذلك ساهم بشكل كبير في دعم الإقراض العقاري حيث نما بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار الخليفي إلى أن المملكة استمرت في تحقيق عدد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً نسبته 2.4 بالمائة في عام 2018.

وكان الاقتصاد السعودي سجل انكماشا نسبته 0.7 بالمائة في عام 2017.

وذكر المحافظ أن المملكة حافظت على مقومات الاستقرار النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف مع الحفاظ على مستوى مريح من احتياطيات النقد الأجنبي.

وارتفعت نسبة مساهمة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نسبة 6.2 بالمائة من إجمالي التمويل، حسب البيان.

وأورد البيان بأن المملكة أصبحت خلال هذا العام عضواً في مجموعة العمل المالي FATF بعد استكمالها لعملية التقييم المتبادل، لتصبح أول دولة عربية تنضم إلى هذه المجموعة، الأمر الذي يعد اعترافاً بالتدابير التي تقوم بها المملكة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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