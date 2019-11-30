أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: برزت التطورات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين على رأس الأحداث العالمية في الأسبوع الماضي، وسط عودة المخاوف حيال إمكانية التوصل لصفقة تجارية بين الجانبين بعد الخلاف حول أزمة هونج كونج.

كما اهتم المستثمرون بالإفصاح عن بيانات هامة بشأن النمو الاقتصادي في اقتصاديات كبرى.

صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد اليابان للمرة الثالثة بـ2019

خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد اليابان للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وسط المخاطر العالمية المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد.

الصين تشدد عقوبات سرقة حقوق الملكية الفكرية

قالت الصين إنها ستقوم بتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، في محاولة لمعالجة أحد النقاط الشائكة بالمحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

أوبر تفقد رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية

فقدت شركة أوبر رخصة التشغيل في لندن للمرة الثانية من قبل هيئة النقل في العاصمة البريطانية، بعدما وجدت أن خدماتها لم تكن مناسبة وملائمة لشروط الحصول على الترخيص.

المركزي الصيني يحذر من تزايد المخاطر المالية

حذر البنك المركزي الصيني من تزايد المخاطر المالية في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، جراء التقلبات غير الطبيعية في الأسواق وسط زيادة التحديات الاقتصادية.

فيتش: مبيعات السيارات حول العالم تتجه لأكبر هبوط منذ 2008

قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إن مبيعات السيارات العالمية تتجه للهبوط بأكثر وتيرة سنوية في أكثر من عقد خلال العام الجاري.

واشنطن وبكين يتوصلان لتوافق بشأن حل الخلافات الرئيسية بالمحادثات التجارية

توصلت الولايات المتحدة والصين خلال مكالمة هاتفية بين المفاوضين التجارية إلى توافق في الآراء بشأن حل النقاط الخلافية بطريقة مناسبة.

محدث..رفع حالة التأهب بالبيت الأبيض بعد اختراق طائرة للمجال الجوي

أعلن البيت الأبيض رفع حالة التأهب بعد اختراق طائرة للمجال الجوي في واشنطن، قبل أن يتم إلغاء الأمر بعد أقل من ساعة.

مايكل بلومبرج يتوعد ترامب بالهزيمة في انتخابات 2020

أعلن المرشح الرئاسي "مايكل بلومبرج" تحديه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2020، مشيراً إلى أنه سيتغلب عليه ويعيد بناء الولايات المتحدة.

"أودي" تعتزم تسريح 9500 موظف في ألمانيا

قالت شركة السيارات "أودي" إنها ستخفض ما يصل إلى 9500 وظيفة في مواقع الإنتاج الألمانية الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

الصين تصدر أكبر طرح لسندات حكومية بالدولار في تاريخها

أصدرت الصين أكبر سنداتها الحكومية المقومة بالدولار على الإطلاق لتجمع ما قيمته 6 مليارات دولار.

ترامب: نقترب من إتمام الاتفاق التجاري الجزئي مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين على وشك الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع استمرار المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.

رفع تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي لـ2.1% في الربع الثالث

شهدت تقديرات نمو اقتصاد الولايات المتحدة تعديلاً بالرفع وذلك بالقراءة الثانية للربع الثالث من العام الحالي، بدعم المخزونات والاستثمارات المحلية.

وكالة: حكومة تشيلي تخطط لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتهدئة الاحتجاجات

تعتزم الحكومة في تشيلي التخلي عن خطط خفض الديون لما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً في مسعى لزيادة الإنفاق الاجتماعي، في مسعى لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

إنتاج النفط الأمريكي يقترب من حاجز 13 مليون برميل يومياً

صعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط لمستوى قياسي جديد قرب مستوى 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي

"جي.بي.مورجان": رؤساء الشركات قلقون بشأن 2020

قال محلل في بنك "جي.بي.مورجان" إن الرؤساء التنفيذيين للشركات قلقون بشأن العام المقبل على الرغم من المكاسب القياسية التي تحققها "وول ستريت" في الوقت الحالي.

الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة مع توقعات إيجابية

قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة معتدلة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية ظلت إيجابية.

مسح: حزب المحافظين البريطاني يستعد لحصد أكبر أغلبية منذ 1987

يتجه حزب المحافظين في المملكة المتحدة لحصد أكبر أغلبية في البرلمان البريطاني منذ عام 1987 خلال الانتخابات المقبلة، وفقاً لما أظهرته نتائج مسح حديث.

بعد توقيع قانون لحماية المتظاهرين.. بكين تتهم واشنطن بـ"النوايا الشريرة"

وجهت الصين اتهامات إلى الولايات المتحدة بـ"النوايا الشريرة"، وذلك بعد تمرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروعي قانون لدعم المتظاهرين في هونج كونج.

جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في الانتخابات البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الأفضل أن لا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المقبلة عندما يزور لندن لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

اقتصاد الهند ينمو بأقل وتيرة فصلية منذ 2013

تباطؤ نمو اقتصاد الهند أدنى 5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مسجلاً أقل وتيرة في 6 سنوات.

المبيعات الإلكترونية ترتفع 24% عالمياً في "عيد الشكر"

ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت في العالم بنحو 24 بالمائة خلال "عيد الشكر" في إشارة إلى قوة إنفاق المستهلكين وسط الضغوط الاقتصادية.