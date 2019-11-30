أخبار عاجلة

مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الجامعة العربية مستعدة للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية

Google+ Print
الجامعة العربية مستعدة للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية الجامعة العربية مستعدة للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية

جي بي سي نيوز:- ابدت جامعة الدول العربية استعدادها لمساعدة لبنان على حل الجمود السياسي، بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات الشعبية، ووسط أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ عقود.

واستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، ونقل إليه زكي رسالة دعم من الجامعة العربية واستعدادها للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية ، وفق "العربية" .

شروط وشروط مضادة
ونقلت الرئاسة اللبنانية على تويتر عن الرئيس عون قوله إن "الوضع الراهن لا يحتمل شروطا وشروطا مضادة، وعلينا العمل معا للخروج من الأزمة على نحو يحقق مصلحة اللبنانيين".

بدوره، اعتبر زكي أن مسألة تشكيل لا بدّ أن تحل، لأنها أساسية لكي يتفادى لبنان أي آثار سلبية على وضعه الاقتصادي وعلى وضع السلم الاهلي فيه.

إلى ذلك، نقل الإعلام المحلي عن مصادر مطلعة أن الاستشارات لتشكيل حكومة تأجلت إلى الأسبوع المقبل لإعطاء فرصة إضافية للكتل للتشاور وتحديد موقفها. وأضافت أن ترشيح سمير الخطيب سقط.

واستقال رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، أواخر الشهر الماضي ردا على الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد في 17 أكتوبر تشرين أول مستهدفة الطبقة السياسية بأكملها في البلاد.

ولجأ المتظاهرون إلى إغلاق الطرق واتبعوا أساليب أخرى في محاولة للضغط على السياسيين للاستجابة لمطالبهم بتشكيل حكومة جديدة. ولم يحدد عون موعدا لإجراء مشاورات ملزمة مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد. ولا تزال الكتل السياسية في طريق مسدود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

الأخبار - هاتفياّ.. د. طلال عتريسي يعلق على رفض الشارع اللبناني لتكليف حسان دياب لرئاسة الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

مساء dmc - البرلمان البريطاني يوافق على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي