العمل السعودية تُودع 2مليار ريال معاشات ضمانية لشهر ربيع الآخر

الرياض - مباشر: أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودبة معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ربيع الآخر في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ونوهت وزارة العمل، إلى أن الدفعة تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء, وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، وفقاُ لوكالة أنباء السعودية "واس".

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إبراهيم بن يوسف المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.045 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.405 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193.02 مليون ريال.

وتابع، بينما جرى صرف 102.71 مليون ريال لدعم جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 344.28 مليون ريال بدل غلاء معيشة، وأنه جرى إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة، أن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، حيث تقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، بشكل دوري ومستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية.

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