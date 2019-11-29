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مع أزمة الوقود..لبنان يوضح حقيقة التواصل مع سوريا لاستيراد البنزين

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مع أزمة الوقود..لبنان يوضح حقيقة التواصل مع سوريا لاستيراد البنزين مع أزمة الوقود..لبنان يوضح حقيقة التواصل مع سوريا لاستيراد البنزين

 مباشر: نفى المكتب الإعلامي لوزيرة الطاقة والمياه، ندى بستاني خوري، ما يتم التداول به عبر بعض المواقع الإلكترونية، بشأن قيام الوزيرة باتصالات مع الجانب السوري من أجل استيراد مادة البنزين.

كما أكد المكتب الإعلامي، اليوم الجمعة، عدم صحة قيام خوري مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بزيارة إلى سوريا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع: "تنفي الوزيرة بستاني هذه الإشاعات جملة وتفصيلا، وتؤكد أنها ليست إلا محاولات رخيصة ومشبوهة للضغط على ما تقوم به الوزيرة البستاني لناحية استيراد الدولة لمادة البنزين وفق مناقصة شفافة، ما يصب في مصلحة المواطن".

ورد اللبنانيون، اليوم، على قرار نقابة أصحاب محطات الوقود بالإضراب العام من خلال قطع الطرق في إماكن متفرقة، ليصل الأمر إلى إجبار العامة العاملين في إحدي المحطات على التزود بالوقود.

وقطع محتجون طريق حلبا - الكويخات الرئيسية عند مفترق بلدة الشيخ محمد، اليوم الجمعة، احتجاجا على منع محطات المحروقات الوقود عن الأهالي تنفيذا للإضراب العام، وكذلك احتجاجا على رفع المواد الاستهلاكية.

وأعلنت محطات الوقود في لبنان عن تنفيذ إضراب مفتوح على جميع أراضي البلاد بداية من أمس الخميس.

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