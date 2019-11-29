خسائر النفط تهيمن على الأسواق العالمية اليوم

مباشر: أثارت خسائر أسعار النفط اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 4 بالمائة عند تسوية التعاملات لتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 4 بالمائة لكنها سجلت مكاسب شهرية.

وجاءت خسائر النفط مع القلق بشأن التجارة وبعد اعتزام رئيس الوزراء العراقي الاستقالة من منصبه وذلك قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

في حين ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية وسط المخاوف التجارية.

خسائر الأسهم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" أكثر من 100 نقطة مع المخاوف التجارية.

وأغلقت البورصة تداولاتها مبكراً مع استمرار احتفالاً عيد الشكر.

ورغم ذلك، سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية وشهرية قوية حيث غلب التفاؤل التجاري خلال الشهر الجاري.

كما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية وشهرية قوية رغم إغلاقها جلسة اليوم في النطاق الأحمر.

فيما دفعت التوترات بين الصين والولايات المتحدة الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

كما تراجعت الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم لكنها حققت مكاسب أسبوعية وشهرية.

بيانات اقتصادية

كشفت بيانات رسمية اليوم عن تباطؤ نمو اقتصاد الهند إلى 4.5 بالمائة مسجلاً أدنى وتيرة نمو منذ 2013.

بينما رفعت تايوان تقديرات النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل مع زيادة الاستثمارات.

وفي أوروبا، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ منتصف 2008 خلال الشهر الماضي، فيما تسارع التضخم هناك بأكثر من التوقعات خلال نفس الفترة.

فيما تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكبر وتيرة هبوط في 11 شهراً، فيما تسارع التضخم في ألمانيا بأكثر من التوقعات.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات عن ارتفاع المبيعات الإلكترونية عبر الإنترنت في العالم بنحو 24 بالمائة لتصل إلى 20 مليار دولار.