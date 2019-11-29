لبنان.. تكليفات لحاكم المصرف المركزي باتخاذ تدابير مؤقتة

مباشر: قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية، سليم صفير، أن الرئيس ميشال عون، كلف حاكم المصرف المركزي باتخاذ تدابير مؤقتة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر لها الدولة.

وذكر سليم صفير، اليوم الجمعة، أنه بعدما عرض الرئيس ميشال عون عدة اقتراحات للخروج من الأزمة، تم تكليف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، باتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار صفير، إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميز به لبنان.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع المالي في قصر بعبدا، برئاسة العماد ميشال عون وحضور الوزراء علي حسن خليل، سليم جريصاتي، منصور بطيش، عادل افيوني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة المستقيلة نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

ويشار إلى أن لبنان يشهد الفترة الأخيرة تظاهرات احتجاجاُ على الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد والبطالة، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري.

ويعد إعلان محطات الوقود الإضراب العام، منذ أمس الخميس، هي إحدي مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة العربية.

ونوه نقاية أصحاب المحطات، إلى أن قرار الإضراب يأتي بسبب وجود سعرين للدولار في السوق.

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