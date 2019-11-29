محدث.. أسعار النفط تتراجع 4% عند التسوية لتسجل خسائر أسبوعية

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها إلى 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن التجارة واجتماع أوبك وحلفائها، لتسجل خسائر أسبوعية.

كما تأتي مخاوف المستثمرين مع اعتزام رئيس الوزراء العراقي عادي المهدي تقديمه استقالته مع تواصل الاحتجاجات في البلاد وذلك قبيل اجتماع أوبك.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك والمزمع عقده في الأسبوع المقبل وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

وكانت المنظمة اتفقت هي وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

كما أن القلق بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يضغط على تعاملات المستثمرين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 4 بالمائة إلى 55.17 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 4.1 بالمائة، لكنه حقق مكاسب شهرية بنحو 1.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 2.2 بالمائة ليهبط إلى 62.43 دولار للبرميل.