قطع الطريق والتزود بالوقود "جبراً".. رد اللبنانيون على إضراب المحطات

مباشر: رد اللبنانيون على قرار نقابة أصحاب محطات الوقود بالإضراب العام من خلال قطع الطرق في إماكن متفرقة، ليصل الأمر إلى إجبار العامة العاملين في إحدي المحطات على التزود بالوقود.

وقطع محتجون طريق حلبا - الكويخات الرئيسية عند مفترق بلدة الشيخ محمد، اليوم الجمعة، احتجاجا على منع محطات المحروقات الوقود عن الأهالي تنفيذا للإضراب العام، وكذلك احتجاجا على رفع أسعار المواد الاستهلاكية، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلنت محطات الوقود في لبنان عن تنفيذ إضراب مفتوح على جميع أراضي البلاد بداية من أمس الخميس.

وقالت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، الأربعاء الماضي، أنها ستنفذ إضراب مفتوح ابتداء من صباح غد الخميس على كامل الأراضي اللبنانية، بالنظر إلى حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق اللبنانية.

وأقدم عدد من المواطنين في بلدة مراح السراج - الضنية، اليوم، على قطع طريق الضنية الرئيسية التي تربط المنطقة بمدينة طرابلس، عند مستديرة أوتوستراد مراح السراج ـ بخعون - طاران، بالحجارة والعوائق الحديدية.

وأكد المواطنون، احتجاجهم على إغلاق محطات الوقود في المنطقة أبوابها، بسبب الإضراب الذي تنفذه لليوم الثاني على التوالي، وعدم توافر المحروقات للسيارات والتدفئة.

كما قام مواطنون في بلدة كفرشلان المجاورة بقطع طريق الضنية الرئيسية قرب معمل مينا للسبب نفسه، ما دفع المواطنين إلى البحث عن طرقات فرعية بديلة للوصول إلى منازلهم وأشغالهم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مجموعة من الشبان قطعت طريق الكولا عند النقطة المؤدية إلى وطى المصيطبة بالكامل، احتجاجا على انقطاع مادة البنزين.

وقام محتجون، بقطع عدد من الطرقات بسياراتهم في مدينة صيدا، لاسيما في عبرا ودوار القياعة ودوار مرجان والأوتوستراد الشرقي، احتجاجا على إضراب محطات الوقود وانقطاع البنزين.

وأقدم محتجون، على قطع جزئي للطريق بسياراتهم، عند تقاطع دار الطائفة الدرزية - فردان، ما أدى إلى زحمة سير خانقة.

وقام عدد من المحتجين عصر اليوم، باقتحام إحدى محطات المحروقات على الأتوستراد الشرقي في مدينة صيدا، وأجبروا المتواجدين فيها على تزويد سياراتهم بالوقود.

ونوهت الوكالة، إلى أن بعض محطات المحروقات في حلبا بدأت تسليم البنزين إلى المواطنين، مما أدى الى زحمة سيارات أمامها.

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