أخبار عاجلة

إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث..الشرطة البريطانية تعلن مقتل المشتبه به بحادث طعن في لندن

Google+ Print

مباشر: أعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت شخصاً مشتبه به إثر حادث طعن في وسط العاصمة لندن أسفر عن وقوع إصابات لم تبلغ عددها.

وقالت الشرطة في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه قتلت شخصاً نفذ عملية طعن أصيب إثرها عدة أشخاص والتي سبقت عملية إطلاق نار.

وتابعت الشرطة: "أصيب عدد من الأشخاص  بجروح خلال الحادث وبمجرد أن نتمكن من تقديم المزيد من التحديثات عن حالتهم ، سنقوم بذلك".

وأضافت أنها تعاملت مع الحادث على أنها عمل إرهابي، مشيراً إلى أن المشتبه فيه كان يرتدي حزاماَ ناسفاً مزيفاَ.

وفي تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من اليوم ذكرت الشرطة البريطانية: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث قرب جسر لندن، يرجى متابعة التحديثات، إذا كنت بالقرب من مكان الحادث، فيرجى اتباع إرشادات أي ضابط في هذه المنطقة".

وتابعت في تغريدة أخرى: " تم القبض على رجل من قبل الشرطة، ونعتقد أن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا".

فيما كشف تقرير صحفي لـ"بي.بي.سي" نقلاً عن مصادر لم تمسها عن مقتل شخصين إثر هذا الحادث.

9bc179d5b2.jpg

0b695acaa4.jpg

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار