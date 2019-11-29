محدث..الشرطة البريطانية تعلن مقتل المشتبه به بحادث طعن في لندن

مباشر: أعلنت الشرطة البريطانية أنها قتلت شخصاً مشتبه به إثر حادث طعن في وسط العاصمة لندن أسفر عن وقوع إصابات لم تبلغ عددها.

وقالت الشرطة في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه قتلت شخصاً نفذ عملية طعن أصيب إثرها عدة أشخاص والتي سبقت عملية إطلاق نار.

وتابعت الشرطة: "أصيب عدد من الأشخاص بجروح خلال الحادث وبمجرد أن نتمكن من تقديم المزيد من التحديثات عن حالتهم ، سنقوم بذلك".

وأضافت أنها تعاملت مع الحادث على أنها عمل إرهابي، مشيراً إلى أن المشتبه فيه كان يرتدي حزاماَ ناسفاً مزيفاَ.

وفي تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من اليوم ذكرت الشرطة البريطانية: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث قرب جسر لندن، يرجى متابعة التحديثات، إذا كنت بالقرب من مكان الحادث، فيرجى اتباع إرشادات أي ضابط في هذه المنطقة".

وتابعت في تغريدة أخرى: " تم القبض على رجل من قبل الشرطة، ونعتقد أن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا".

فيما كشف تقرير صحفي لـ"بي.بي.سي" نقلاً عن مصادر لم تمسها عن مقتل شخصين إثر هذا الحادث.