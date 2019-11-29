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السعودية تُطبق آلية جديدة لاستقبال عاملات المنازل بمطاري الدمام والقصيم

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السعودية تُطبق آلية جديدة لاستقبال عاملات المنازل بمطاري الدمام والقصيم السعودية تُطبق آلية جديدة لاستقبال عاملات المنازل بمطاري الدمام والقصيم

الرياض - مباشر: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية قرب تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري القصيم والدمام.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن تطبيق التعديلاتها التي أقرتها في وقت سابق على نظام استقبال العاملات المنزليات وذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ابتداءً من تاريخ 2 ديسمبر 2019، ومطار الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام ابتداءً من تاريخ 25 بذات الشهر,

وكانت الوزارة/ قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب قرار وزاري، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وتضمنت التعديلات، تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين.

وتابع البيان، أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، وذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والتي تم العمل عليها في 15 يوليو 2019.

وبينت الوزارة في حينه، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.

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