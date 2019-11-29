عروض الجمعة السوداء.. 10 صفقات بخصومات هائلة من متجر البوابة العربية

تحرص البوابة العربية للأخبار التقنية دائمًا على تقديم كل ما هو جديد لإفادة القراء والمتابعين، واليوم يصادف يوم جمعة التخفيضات – الذي يحمل اسم الجمعة البيضاء في وطننا العربي، أو يوم الجمعة السوداء على مستوى العالم – لذلك نقدم لكم عددًا من العروض المميزة بخصومات هائلة لمجموعة من الدورات التدريبية، والأدوات الرائعة والتي تشمل ما يلي:

1- احترف البرمجة وتطوير مواقع الويب:

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 12 دورة تدريبية، وما يصل إلى 150 ساعة من المحتوى، لتغطية كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف البرمجة، وإنشاء مواقع ويب فعالة.

اسم الصفقة: The Premium 2020 Learn to Code Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2700 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 45 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

2- تأهل للحصول على شهادة خدمات أمازون ويب AWS:

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، وأكثر من 67 درسًا، وما يصل إلى 32 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التحضير الجيد لاجتياز اختبار شهادة أمازون ويب سيرفيسز.

اسم الصفقة: AWS Solutions Architect Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1650 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

3- اشترك مدى الحياة في شبيه نتفليكس للصور Scopio:

Scopio هي مكتبة صور تتوسع باستمرار وتتميز باحتوائها على أعمال مصورين موهوبين من 160 دولة حول العالم، ويتلخص هدف Scopio في توفير صور فوتوغرافية أصلية تتيح للمستخدمين إضفاء الطابع الإنساني على قصصهم، بالإضافة إلى دعم المصورين والمبدعين الموهوبين حول العالم.

اسم الصفقة: Scopio Authentic Stock Photography: Lifetime Subscription.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1740 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تتيح لك هذه الصفقة الوصول غير المحدود إلى مكتبة صور هائلة عالية الجودة، واستخدام الصور بدون رسوم، كما تتضمن هذه الخطة التراخيص القياسية والممتدة (Standard and Extended Licenses)، بحيث يمكنك استخدامها في كل مكان.

4- احترف تطوير وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية:

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، و616 درسًا، وما يصل إلى 63 ساعة من المحتوى، لإنشاء تطبيقات تعمل على كل من نظامي التشغيل (أندرويد ) Android، و(آي أو إس)، كما تشمل كيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI Design، و(تجربة المستخدم) UX Design لتطبيقك، وكيفية دمج حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK).

اسم الصفقة: The Ultimate Mobile App Development Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1050 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 41 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

5- احتراف التصميم الجرافيكي:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، و366 درسًا، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى لتغطي بذلك كافة المهارات والتقنيات التي تحتاج إليها لاحتراف التصميم الجرافيكي، بدءًا من نقطة الصفر وحتى الاحتراف. من خلال التدرب عمليًا على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، وIllustrator، وIndesign، وAdobe XD بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملية.

اسم الصفقة: The School of Graphic Design Mastery Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

6- احترف العمل على مايكروسوفت إكسل 2019:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 3 دورات تدريبية، و293 درسًا، وما يصل إلى 40 ساعة من المحتوى لمساعدتك على تطوير مهاراتك في استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل 2019، والتأهل لاجتياز اختبارات شهادة MOS المعتمدة من مايكروسوفت.

اسم الصفقة: The Complete Microsoft Excel 2019 MOS Certification Exam Training Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1497 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

7- احترف علوم البيانات باستخدام لغة البرمجة Python:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 9 دورات تدريبية، و370 درسًا، وما يصل إلى 33 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، وبناء الشبكات العصبية واستكشاف التعلم العميق.

اسم الصفقة: The Ultimate Python Programmer & Data Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1800دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 47.66 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

8- احترف التصميم وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب:

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و368 درسًا، وأكثر من 41 ساعة من المحتوى تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام الفوتوشوب.

اسم الصفقة: The Adobe Photoshop Creative Cloud Certification Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

9- احترف تصميم وتطوير الألعاب باستخدام Unity3D:

تتضمن هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 10 دورات تدريبية، وأكثر من 315 درسًا، وأكثر من 26 ساعة من الدروس العملية، لمساعدتك في تصميم الألعاب المتعددة اللاعبين، وتطويرها باستخدام منصة Unity3D، إحدى أهم منصات برمجة وتطوير الألعاب.

اسم الصفقة: Building Multiplayer Games with Unity Bundle.

السعر الأصلي قبل الخصم: 824 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

10- اشترك مدى الحياة في تطبيق HelloTalk:

يتيح لك تطبيق HelloTalk تعلم اللغات الجديدة من خلال الدردشة مع متحدثيها الأصليين في جميع أنحاء العالم، ويدعم التطبيق أكثر من 150 لغة، حيث يتواصل المتعلم مع متحدثين أصليين يساعدونه على تعلم لغتهم، بينما يساعدهم هو على تعلم لغته، وقد وصل عدد مستخدميه حول العالم إلى 15 مليون مستخدم.