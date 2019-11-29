رئيس الأركان الروسي يناقش هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في سوريا

جي بي سي نيوز :- بحث رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، التطورات الأخيرة في سوريا مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولر.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب، إن الطرفين أجريا مكالمة هاتفية تبادلا فيها "وجهات النظر حول تطورات الأحداث في سوريا"، دون ذكر تفاصيل أخرى عن الاتصال.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، أن بلادها تعمل بصورة وثيقة ومستمرة مع تركيا لإزالة المسائل الخلافية بينهما بشأن الاتفاقات التي توصلتا إليها حول سوريا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر في سوتشي، على مذكرة تفاهم مكونة من 10 بنود لحل التوتر شمال شرق سوريا في ظل عملية "نبع السلام"، التي أطلقها الجيش التركي في المنطقة يوم 9 من الشهر ذاته ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وينص الاتفاق على انسحاب المقاتلين الأكراد مع أسلحتهم الثقيلة من الحدود التركية السورية إلى الجنوب بعمق 30 كيلومترا، وانتشار القوات السورية على الأراضي المحاذية لمنطقة عملية "نبع السلام".

وعلى الرغم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن انسحاب "وحدات حماية الشعب" من المنطقة المحددة قبل انتهاء المهلة، إلا أن أردوغان قال لاحقا إن المسلحين الأكراد لم يخرجوا بشكل كامل، لتعلن تركيا مرارا نيتها إطلاق عملية عسكرية جديدة حال عدم حدوث ذلك.

المصدر: RT