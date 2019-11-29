المبيعات الإلكترونية ترتفع 24% عالمياً في "عيد الشكر"

مباشر: ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت في العالم بنحو 24 بالمائة خلال "عيد الشكر" في إشارة إلى قوة إنفاق المستهلكين وسط الضغوط الاقتصادية.

وكشفت بيانات "سيلز فورس" الصادرة اليوم الجمعة، أن المبيعات الإلكترونية خلال "عيد الشكر" ارتفعت عالمياً بنسبة 24 بالمائة لتصل إلى 20 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن 60 بالمائة من المبيعات الإلكترونية تمت عبر الهاتف المحمول.

وفي الولايات المتحدة فقط، نمت مبيعات الإنترنت في "عيد الشكر" بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى 4.1 مليار دولار.

وكانت بيانات "أدوبي" كشفت عن ارتفاع المبيعات الإلكترونية إلى 4.2 مليار دولار خلال "عيد الشكر" بزيادة قدرها 14.5 بالمائة عن عام 2018 لتسجل مستوى قياسياً.

كما أضافت "أدوبي" أن مبيعات الجمعة السوداء تتجه لتحقيق 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.