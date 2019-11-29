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محدث.."داو جونز"يسجل أفضل أداء شهري منذ يونيو بمكاسب ألف نقطة

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محدث.."داو جونز"يسجل أفضل أداء شهري منذ يونيو بمكاسب ألف نقطة محدث.."داو جونز"يسجل أفضل أداء شهري منذ يونيو بمكاسب ألف نقطة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها سجلت أفضل أداء شهري منذ يونيو/حزيران الماضي.

ويراقب المستثمرين المستجدات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار تمرير واشنطن مشروعي قانون لحماية متظاهري هونج كونج غضب بكين.

وتتخوف الأسواق من أن تُلقي التوترات السياسية بظلالها على المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع ترقب التوقيع الرسمي على الصفقة الجزئية.

وأغلقت البورصة الأمريكية أبوابها مبكراً اليوم مع استمرار احتفالات "عيد الشكر".

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة  أول ما يعادل 112 نقطة إلى 28051.4 نقطة.، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

وحقق المؤشر الصناعي مكاسب شهرية قوية بلغت 3.7 بالمائة أو ما يوازي ألف نقطة تقريباً.

كما انخفض "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 8665.4 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية وشهرية بنحو 1.7 بالمائة و4.5 بالمائة على الترتيب.

وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 3140.9 نقطة، لكنه حصد مكاسب أسبوية وشهرية بنسبة 1 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.249.

مباشر (اقتصاد)

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