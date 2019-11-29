أخبار عاجلة

إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

أجواء لطيفة الحرارة اليوم وغدا

Google+ Print
أجواء لطيفة الحرارة اليوم وغدا أجواء لطيفة الحرارة اليوم وغدا

جي بي سي نيوز :-   تسود أجواء لطيفة الحرارة اليوم الجمعة، في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة بحسب دائرة الأرصاد الجوية. اما يوم غد السبت تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان لهذا اليوم مابين 20 - 9 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 21 - 10، والمناطق الجنوبية 18 - 8 ، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 29 والصغرى 15 درجة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع"

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟