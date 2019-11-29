أجواء لطيفة الحرارة اليوم وغدا

جي بي سي نيوز :- تسود أجواء لطيفة الحرارة اليوم الجمعة، في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة بحسب دائرة الأرصاد الجوية. اما يوم غد السبت تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان لهذا اليوم مابين 20 - 9 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 21 - 10، والمناطق الجنوبية 18 - 8 ، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 29 والصغرى 15 درجة.