المبيعات الإلكترونية بالولايات المتحدة تتجه لـ7مليارات دولار خلال "الجمعة السوداء"

مباشر: تتجه مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لتجاوز 7 مليارات دولار، مع ارتفاع مبيعات "عيد الشكر" لمستوى قياسي.

وبحسب بيانات "أدوبي أنالايتكس" اليوم الجمعة، فإن المبيعات الإلكترونية خلال الجمعة السوداء بلغت 600 مليون دولار حتى الساعة 2 مساءً بتوقيت جرينتش بزيادة 19.2 بالمائة عن العام الماضي.

وذكرت "أدوبي" أنه من المتوقع أن تبلغ المبيعات عبر الإنترنت في الجمعة السوداء نحو 7.4 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن ارتفاع المبيعات الإلكترونية إلى 4.2 مليار دولار خلال "عيد الشكر" بزيادة قدرها 14.5 بالمائة عن عام 2018 لتسجل مستوى قياسياً.

وأنفق المتسوقون 57.2 مليار دولار في المبيعات على الإنترنت منذ بداية الشهر الجاري، وفقاً للبيانات.