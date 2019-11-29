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بري: الأمر في لبنان في منتهى الخطورة ولا مجال للترف

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بري: الأمر في لبنان في منتهى الخطورة ولا مجال للترف بري: الأمر في لبنان في منتهى الخطورة ولا مجال للترف

جي بي سي نيوز :- شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن "الأمر في منتهى الخطورة ولا مجال للترف"، مستغربا "عدم قيام المستقيلة بواجباتها".

وقال خلال لقائه "نواب الأربعاء" في مقر الرئاسة في عين التينة: "ألا تفرض الضرورات اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد والعباد بدلا من أن تبقى معلقة في الهواء الطلق؟".

وطالب رئيس مجلس النواب، بـ"عودة أموال المصارف التي أرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات إلى لبنان"، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة".

وأضاف: "يحق لفخامة رئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد، لأن الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير".

وتابع بري: "الجميع في لبنان معني بالحفاظ على قيم الديمقراطية التي ترتكز على الحوار، فلا يجوز تحت أي عنوان ممارسة الديكتاتورية، لا في الشارع ولا في المؤسسات".

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى أن اللجان النيابية بدأت عملها، داعيا إياها إلى إنجاز ما هو على جدول أعمالها من اقتراحات قوانين ومشاريع تمس قضايا الناس ومطالبهم في الإصلاح، وخاصة إنجاز موازنة 2020.

وختم بري قائلا: "يجب على اللبنانيين ألا يفقدوا الأمل بقيامة وطنهم، فقدر لبنان واللبنانيين الوحدة والتلاقي وحفظ لبنان والاستثناء هو نقيض ذلك على الإطلاق".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

جي بي سي نيوز

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