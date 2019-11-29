Galaxy S11 قد يتضمن مستشعرًا مخصصًا للتصوير الليلي

تخطط شركة سامسونج لدمج مستشعر كاميرا جديد في هاتف Galaxy S11 مخصص للتصوير الليلي ومقاطع الفيديو المسائية، لكنها لا تختار هذه المرة حلًا برمجيًا، بل تستخدم مستشعر صورة مخصصًا.

وقدمت العملاقة الكورية الجنوبية في 28 نوفمبر 2019 طلبًا للحصول على علامة تجارية لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO تحت اسم “Bright Night Sensor”.

وبالرغم من أن الطلب لا يذكر تحديداً Galaxy S11، لكن الهاتف الرائد القادم هو المرشح الأول للحصول على تكنولوجيا التصوير الجديدة من سامسونج.

ويصف الطلب Bright Night Sensor بأنه حساسات صور لكاميرات الفيديو وأجهزة التصوير الفوتوغرافي ومستشعر صورة الكاميرا للهواتف الذكية ولأجهزة الحاسب اللوحية، ومستشعرات ضوء لكاميرات الهاتف الذكي وكاميرات الحاسب اللوحي.

هذا واستخدمت سامسونج من قبل اسم “Bright Night” لبعض الوقت، ويتمتع كل من Galaxy S10 و Galaxy Note 10 بوضع “Bright Night Shot”.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر هذه المرة بوظيفة برمجية، بل يتعلق بأجهزة جديدة على شكل مستشعر صور أو مستشعر ضوء جديد.

ويشار إلى أن الطلب لا يتطرق إلى أي تفاصيل حول ما يمكن أن يفعله مستشعر Bright Night، لكن يبدو من الاسم أنه مصمم لجعل الصور الملتقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة أكثر سطوعًا.

واختارت الشركات المصنعة في السنوات الأخيرة أن تولي الكثير من الاهتمام للكاميرات في الهواتف الذكية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في السوق للكاميرات المدمجة.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أوضحت أن هاتف Galaxy S11 الرائد الجديد يأتي كطرز 4G و 5G، وسيخضع نظام الكاميرا لترقية ضخمة، بحيث قد يتضمن هاتف جالاكسي الذكي خمس كاميرات، بعدسة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل.

وعلاوة على ذلك، سيكون هناك العديد من الخيارات الجديدة المتاحة، إذ حصلت سامسونج على العديد من الوظائف الجديدة المسجلة، مثل Space Zoom ووظائف الفيديو Single Take و Video Spin.