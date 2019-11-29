المستثمرون الأجانب يتخارجون من السندات البريطانية بأسرع وتيرة منذ فبراير

مباشر: تخارج المستثمرون الأجانب من السندات الحكومية البريطانية بأسرع وتيرة في 8 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكشفت بيانات بنك إنجلترا الصادرة اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب باعوا ما قيمته 5.2 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) من السندات البريطانية في الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ فبراير/شباط المنصرم.

وتأتي مبيعات الأجانب للسندات البريطانية في الشهر الماضي حيث كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهايته.

ولكن تمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التوصل لصفقة بشأن البريكست وتم تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير/كانون الثاني.

وينظر الجميع باهتمام إلى الانتخابات العامة في المملكة المتحدة والمقرر عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط آمال تمرير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لآجل 10 سنوات إلى 0.69 بالمائة.