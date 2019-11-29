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الشرطة البريطانية: نتعامل مع حادث إطلاق نار قرب جسر لندن

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مباشر: أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في وسط العاصمة لندن، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

وقالت شرطة العاصمة في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث قرب جسر لندن، يرجى متابعة التحديثات، إذا كنت بالقرب من مكان الحادث، فيرجى اتباع إرشادات أي ضابط في هذه المنطقة".

وتابعت في تغريدة أخرى: " تم القبض على رجل من قبل الشرطة، ونعتقد أن عددًا من الأشخاص قد أصيبوا".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أفادت  نقلاً عن شهود عيان عن إطلاق أعيرة نارية.

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مباشر (اقتصاد)

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