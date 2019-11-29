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الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية مع المخاوف التجارية

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الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية مع المخاوف التجارية الأسهم الأمريكية تتراجع من مستويات قياسية مع المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويراقب المستثمرين المستجدات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار تمرير واشنطن مشروعي قانون لحماية متظاهري هونج كونج غضب بكين.

وتتخوف الأسواق من أن تُلقي التوترات السياسية بظلالها على المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع ترقب التوقيع الرسمي على الصفقة الجزئية.

وكانت البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين بالأمس احتفالاً بعيد الشكر، كما من المقرر أن تغلق في وقت مبكر اليوم.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 28087.7 نقطة.

كما انخفض "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 8683.7 نقطة، وتراجع "ستاندرد آند بورز" بنفس النسبة إلى 3147.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.483.

مباشر (اقتصاد)

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