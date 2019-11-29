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اقتصاد الهند ينمو بأقل وتيرة فصلية منذ 2013

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اقتصاد الهند ينمو بأقل وتيرة فصلية منذ 2013 اقتصاد الهند ينمو بأقل وتيرة فصلية منذ 2013

مباشر: تباطؤ نمو الهند أدنى 5 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مسجلاً أقل وتيرة في 6 سنوات.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات الهندية اليوم الجمعة عن نمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو 4.5 بالمائة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع نمو قدره 5 بالمائة في الربع السابق له.

وتعتبر هذه القراءة أدنى وتيرة نمو لاقتصاد الهند منذ الربع المنتهي في مارس/أذار لعام 2013 عندما نما بنحو 4.3 بالمائة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو اقتصاد الهند بنحو 4.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

وسجل اقتصاد الهند نمواً بلغ 7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت البيانات تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية وكذلك تباطؤ الاستثمارات الخاصة والصادرات.

وذكرت البيانات أن الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 1 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع ارتفاع قدره 6.9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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