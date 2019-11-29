أخبار عاجلة

ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تايوان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي بدعم زيادة الاستثمارات

Google+ Print
تايوان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي بدعم زيادة الاستثمارات تايوان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي بدعم زيادة الاستثمارات

مباشر: رفعت تايوان توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل مع آمال أن تساهم زيادة الاستثمارات في تعويض التباطؤ الناتج عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية في تايوان عبر بيان صادر اليوم الجمعة، أنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنحو 2.64 بالمائة بزيادة 0.18 بالمائة عن تقديرات أغسطس/آب المنصرم، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات المحلية من قبل الشركات التايوانية.

وأوضحت البيانات : "على الرغم من ضعف النمو العالمي والصراعات التجارية الدولية، فإن انخفاض مستويات المخزونات في قطاع أشباه الموصلات والقدرة الإنتاجية المحلية المتزايدة يعوضان جزئياً الآثار الضارة، وفي القطاع المحلي، سيتم دعم نمو الاستهلاك الخاص من خلال زيادة الطلب على السيارات والهواتف الذكية".

وخلال العام المقبل، من المتوقع أن ينمو تايوان بنحو 2.72 بالمائة مقارنة مع 2.58 بالمائة في التقديرات الماضية.

و توسع الاقتصاد التايواني بنحو 2.99 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما عزز مكانة تايوان كأكثر اقتصادات نمور آسيا الأربعة مرونة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

بتوقيت مصر : وزير المالية محمد معيط يرد على الاتهامات الموجهة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019

الأخبار - مصر والصين.. علاقات تجارية واقتصادية قوية خلال 2019