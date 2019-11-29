تايوان ترفع تقديرات النمو الاقتصادي بدعم زيادة الاستثمارات

مباشر: رفعت تايوان توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل مع آمال أن تساهم زيادة الاستثمارات في تعويض التباطؤ الناتج عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية في تايوان عبر بيان صادر اليوم الجمعة، أنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري بنحو 2.64 بالمائة بزيادة 0.18 بالمائة عن تقديرات أغسطس/آب المنصرم، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات المحلية من قبل الشركات التايوانية.

وأوضحت البيانات : "على الرغم من ضعف النمو العالمي والصراعات التجارية الدولية، فإن انخفاض مستويات المخزونات في قطاع أشباه الموصلات والقدرة الإنتاجية المحلية المتزايدة يعوضان جزئياً الآثار الضارة، وفي القطاع المحلي، سيتم دعم نمو الاستهلاك الخاص من خلال زيادة الطلب على السيارات والهواتف الذكية".

وخلال العام المقبل، من المتوقع أن ينمو اقتصاد تايوان بنحو 2.72 بالمائة مقارنة مع 2.58 بالمائة في التقديرات الماضية.

و توسع الاقتصاد التايواني بنحو 2.99 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما عزز مكانة تايوان كأكثر اقتصادات نمور آسيا الأربعة مرونة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.