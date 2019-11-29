4.9 مليون مستثمر يكتتبون بأسهم أرامكو بتغطية 148.2%

الرياض – مباشر: كشفت شركة "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، في بيان مشترك مع شركائها في إدارة الاكتتاب، عن نتيجة اكتتاب المستثمرين الأفراد بأسهم الشركة حتى الساعة 12 من منتصف ليل أمس الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقالت سامبا كابيتال في بيانها، إن عدد المستثمرين الأفراد ممن اكتتبو بأسهم أرامكو بلغ 4 ملايين و906.9 ألف مستثمر.

وأضافت أن المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 1.482 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليار ريال سعودي.

ووفقاً لحسابات "مباشر" تبلغ نسبة تغطية الاكتتاب للأفراد 148.2 بالمائة، من إجمالي مليار سهم مخصصة لاكتتاب الأفراد.

وأضافت سامبا المالية، في بيانها، أن عملية الاكتتاب لشريحة الأفراد تتواصل حتى الساعة 12 من منتصف الليلة الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 من خلال قنوات الاكتتاب.

وقالت رانيا النشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن ارتفاع نسبة المشاركة والاشتراك من قبل المستثمرين الأفراد مصدر فخر ودليل على النجاح وإشارة إلى الثقة، مما يعزز من سمعة الشركة ومكانتها التي لا مثيل لها عالمياً في قطاع الطاقة.

وأضافت: "يؤكد هذا النجاح على التبصر والعمق للقرار الاستراتيجي وراء هذه اللحظة التاريخية، ليس فقط في تاريخ الشركة، ولكن أيضاً في تطوير اقتصاد المملكة".

وبدأ اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5 بالمائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية منها 0.5 بالمائة للأفراد، والباقي للمؤسسات، يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً.

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" عن حجم الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها، في حدود 1.5 بالمائة من إجمالي أسهم الشركة منها 0.5 بالمائة للمستثمرين الأفراد.

ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال، ويبلغ عدد الأسهم 200 مليار سهم.

وانطلق الاكتتاب يوم الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ويستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته للأفراد، وحتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للمؤسسات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر /كانون الأول 2019م.

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