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"دايملر" تعتزم تسريح آلاف الموظفين بنهاية 2022

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"دايملر" تعتزم تسريح آلاف الموظفين بنهاية 2022 "دايملر" تعتزم تسريح آلاف الموظفين بنهاية 2022

مباشر: أعلنت شركة "دايملر" خططها لخفض آلاف الوظائف في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2022 في إطار سعيها لتقليل التكاليف.

وقالت الشركة الألمانية في بيان صادر اليوم الجمعة، إن مجلس الإدارة توصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية بشأن مجموعة متنوعة من التدابير لخفض تكاليف الوظائف بما في ذلك توسيع نطاق التقاعد بدوام جزئي.

وأضافت "دايملر" أنها تنوي خفض تكاليف الموظفين بنحو 1.4 مليار يورو (5.4 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2022.

كما تعتزم أيضاً تقليل عدد الوظائف الإدارية في جميع أنحاء العالم بنسبة 10 بالمائة.

وأوضحت الشركة  أن صناعة السيارات الآن وسط أكبر تحول في تاريخها، لذلك أعلنت في منتصف الشهر الجاري أنها ستطلق برنامجًا لزيادة القدرة التنافسية والابتكار وقوة الاستثمار.

ويتعين على شركات صناعة السيارات القيام باستثمارات ضخمة في سيارات صديقة للبيئة وذاتية القيادة، حيث يتراجع الطلب في الصين كما تؤدي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى كبح النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت "أودي" أعلنت أيضاً هذا الأسبوع أنها ستخفض ما يصل إلى 9500 وظيفة في مواقع الإنتاج الألمانية الخاصة بها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبحلول الساعة 12:45 مساء بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "دايملر" بنحو 0.6 بالمائة إلى 51.63 يورو.

مباشر (اقتصاد)

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