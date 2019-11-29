عجز الميزان التجاري في تركيا يقفز 260% خلال أكتوبر

مباشر: تفاقم عجز الميزان التجاري في تركيا بأكثر من 260 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع زيادة الواردات وتراجع الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الجمعة، أن عجز الميزان التجاري في البلاد بلغ 1.808 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو أعلى بنحو 263.6 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من الشهر المماثل في العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الواردات ارتفعت بنحو 8 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 17.472 مليار دولار فيما تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 بالمائة إلى 15.664 مليار دولار.

وخلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، فإن عجز الميزان التجاري بلغ 24.541 مليار دولار وهو أقل بنحو 52.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي بيانات منفصلة صادرة أمس، ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2018، مسجلاً 91.3 نقطة مقارنة مع 89.9 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وأظهرت البيانات أن مؤشرات ثقة المستهلكين والعقارات والخدمات ارتفعت إلى 59.9 نقطة و105.9 نقطة و91.3 نقطة على الترتيب خلال الشهر الجاري، فيما تراجع مؤشري ثقة مبيعات التجزئة والإنشاء.

أداء مؤشر الثقة الاقتصادية خلال عامي 2018 و2019 - (المصدر: معهد الإحصاءات التركي)

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليهبط الدولار إلى 5.7534 ليرة.