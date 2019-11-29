أخبار عاجلة

ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في الانتخابات البريطانية

Google+ Print
جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في الانتخابات البريطانية جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في الانتخابات البريطانية

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الأفضل أن لا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد في الانتخابات البريطانية المقبلة عندما يزور لندن لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

ويتجه حزب المحافظين في المملكة المتحدة لحصد أكبر أغلبية في البرلمان البريطاني منذ عام 1987 خلال الانتخابات التي تُعقد في 12 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لما أظهره مسح بالأمس.

وأوضح جونسون في تعليقات لراديو "إل.بي.سي" البريطاني اليوم الجمعة: "أفضل شيء عندما يكون لديك أصدقاء وحلفاء مقربون كما هو حال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو عدم تدخل أي من الطرفين في انتخابات بعضهما البعض".

وخاض ترامب بالفعل في الانتخابات البريطانية في الشهر الماضي حينما أثنى على جونسون، مضيفاً أن زعيم حزب العمل اليساري المعارض "جيريمي كوربين" سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لبريطانيا.

واستفاد "كوربين" من ثناء ترامب على جونسون كواحدة من رسائله المحورية لمهاجمة المحافظين في حملته، قائلًا إنهم سيبيعون أجزاء من الخدمة الصحية الوطنية إلى الشركات الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

فيما كشف تقرير لصحيفة "صن" البريطانية اليوم أن شخصيات بارزة في حزب المحافظين تخشى من أن يقول ترامب شيئًا ما خلال زيارته التي تستمر يومين في الأسبوع المقبل.

وفي سياق منفصل، تعهد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/كانون الثاني إذا فاز حزبه بأغلبية في البرلمان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة