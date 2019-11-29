جونسون يناشد ترامب عدم التدخل في الانتخابات البريطانية

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من الأفضل أن لا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المقبلة عندما يزور لندن لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

ويتجه حزب المحافظين في المملكة المتحدة لحصد أكبر أغلبية في البرلمان البريطاني منذ عام 1987 خلال الانتخابات التي تُعقد في 12 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لما أظهره مسح بالأمس.

وأوضح جونسون في تعليقات لراديو "إل.بي.سي" البريطاني اليوم الجمعة: "أفضل شيء عندما يكون لديك أصدقاء وحلفاء مقربون كما هو حال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو عدم تدخل أي من الطرفين في انتخابات بعضهما البعض".

وخاض ترامب بالفعل في الانتخابات البريطانية في الشهر الماضي حينما أثنى على جونسون، مضيفاً أن زعيم حزب العمل اليساري المعارض "جيريمي كوربين" سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لبريطانيا.

واستفاد "كوربين" من ثناء ترامب على جونسون كواحدة من رسائله المحورية لمهاجمة المحافظين في حملته، قائلًا إنهم سيبيعون أجزاء من الخدمة الصحية الوطنية إلى الشركات الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

فيما كشف تقرير لصحيفة "صن" البريطانية اليوم أن شخصيات بارزة في حزب المحافظين تخشى من أن يقول ترامب شيئًا ما خلال زيارته التي تستمر يومين في الأسبوع المقبل.

وفي سياق منفصل، تعهد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/كانون الثاني إذا فاز حزبه بأغلبية في البرلمان.