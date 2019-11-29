166 مليار ريال حصيلة اكتتاب أرامكو خلال 12 يوماً

الرياض – مباشر: أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وHSBC المملكة العربية السعودية، المستشارون الماليون المشتركون والمنسقون العالميون، نتائج الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، خلال أول 12 يوماً بقيمة 166،04 مليار ريال سعودي.

وأوضح مسؤولو الاكتتاب في بيان اليوم الجمعة، أن العروض المؤسسية المتسلَّمة خلال أول 12 يوماً من فترة بناء سجل الأوامر، التي تستمر حتى 4 ديسمبر 2019 (الساعة 17:00 بتوقيت السعودية)، بلغت 118،86 مليار ريال سعودي.

وأفادت بأن اكتتابات المؤسسات توزعت على النحو التالي:

- الشركات السعودية 54 بالمائة.

- الصناديق السعودية، إدارة DPM والأشخاص المصرح لهم: 24.1 بالمائة.

- GREs السعودية: 11.1 بالمائة.

- المستثمرون غير السعوديين (بما في ذلك مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات التمويل الأصغر والمقايضات): 10.5 بالمائة.

- آخرون 0.3 بالمائة.

وأضاف البيان أن قيمة مشتريات الأفراد، التي اختتمت الليلة الماضية (28 نوفمبر 2019)، بلغت 47.4 مليار ريال سعودي، تمثل إجمالي عدد المشتركين 4.91 مليون مشترك ومجموع الأسهم المكتتب بها 1،481،613،280 سهماً.

وقالت رانيا النشار، نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن ارتفاع نسبة المشاركة من قبل المستثمرين الأفراد مصدر فخر ودليل على النجاح وإشارة إلى الثقة، مما يعزز من سمعة الشركة ومكانتها التي لا مثيل لها عالمياً في قطاع الطاقة.

وأضافت: "يؤكد هذا النجاح على التبصر والعمق للقرار الاستراتيجي وراء هذه اللحظة التاريخية، ليس فقط في تاريخ الشركة، ولكن أيضاً في تطوير اقتصاد المملكة".

من جهتها، قالت سارة السحيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال، "إن نجاح شريحة البيع بالتجزئة ينعكس في الشريحة المؤسسية حيث تعكس العطاءات طلباً قوياً من مختلف فئات المستثمرين، وهو ما يعكس مقترح أرامكو السعودي الاستثماري للاستثمار".

وأكدت: "نحن على ثقة من أن هذا الزخم سيستمر طوال الفترة المتبقية من بناء الكتب المؤسسية. هذا الطلب المؤسسي يعبر أيضاً عن عمق وتنويع أسواق رأس المال السعودية وقاعدة المستثمرين فيها".

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