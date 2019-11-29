تراجع مفاجئ بأعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال نوفمبر

مباشر: تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، في إشارة إيجابية بشأن سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة التوظيف الفيدرالية، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص غير العاملين في ألمانيا تراجع بنحو 16 ألف طلب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ليصل إلى 2.266 مليون شخص بالقراءة المعدلة موسمياً.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سوف يرتفع بنحو 5 آلاف شخص في الشهر الجاري.

ويعد هذا الهبوط في أعداد العاطلين عن العمل هو الأكير منذ فبراير/شباط الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة ظل ثابتاً عند 4.8 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وهي نفس قراءة الشهر السابق له.

ويأتي أداء سوق العمل في ألمانيا بالتزامن مع تحسن طفيف في طلبيات المصانع مع تحسن بسيط في ثقة الأعمال.

وأوضحت البيانات أن الضعف الاقتصادي الحالي لا يزال ملحوظاً داخل سوق العمل.

وبحلول الساعة 11:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 1.1000 دولار.