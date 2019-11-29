الأسهم الصينية تواصل الهبوط لتغلق عند أدنى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: تواصل مؤشرات الأسهم الصينية الهبوط بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليغلق مؤشر "شنغهاي المركب" عند أدنى مستوى في 3 أشهر.

ويأتي أداء الأسواق المالية في الصين في أعقاب ظهور الشكوك مجدداً بشأن آفاق المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، وسط ترقب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

واندلعت التوترات الصينية الأمريكية في أعقاب توقيع الأخيرة مشروعي قانون لحماية المتظاهرين في هونج كونج، فيما حذرت بكين من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة على تلك الخطوة.

وأكدت الصين أمس الخميس تعهدها بزيادة إتاحة الوصول رؤوس الأموال إلى الأسواق وخفض الحواجز التجارية غير التعريفية.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 2871.98 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ تداولات 26 أغسطس/آب الماضي.

وتجاوزت خسائر مؤشر شنغهاي المركب 0.5 بالمائة في جلسات الأسبوع الجاري ليكون التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، في حين أن مجمل الهبوط في غضون الشهر الجاري وصل إلى 1.5 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصينية "سي.إس.آي 300"، فشهد هبوطاً بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 3828.7 نقطة.

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة لكنه تراجع بأكثر من 1.9 بالمائة خلال الشهر الجاري.

لكن مع ذلك، منذ بداية العام وحتى الآن سجل مؤشري شنغهاي المركب و"سي.إس.آي 300" مكاسب بنحو 15.2 بالمائة و27.2 بالمائة على الترتيب.

وبحلول الساعة 11:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0211 يوان.