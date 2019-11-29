معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ 2008

مباشر: تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ منتصف 2008 خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع بالقراءة المعدلة موسيماً إلى 7.5 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول مقابل 7.6 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتُعد قراءة البطالة في منطقة اليورو خلال أكتوبر/تشرين الأول هي الأدنى منذ شهر يوليو/تموز 2008.

وبحسب البيانات، فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بمقدار 31 ألف شخص خلال الشهر الماضي على أساس شهري إلى 12.334 مليون شخص.

في حين تراجع عدد الأشخاص الذين ليس لديهم عمل في منطقة اليورو بنحو 761 ألف شخص في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل له من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن أدنى معدل للبطالة بين الدول سجل في التشيك ليبلغ 2.2 بالمائة يليها ألمانيا (3.1 بالمائة).

في حين أن أعلى معدل للبطالة سجل في اليونان (16.7 بالمائة في أغسطس/آب الماضي) يليها إسبانيا (14.2 بالمائة)، بحسب البيانات.

وبحلول الساعة 10:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.1003 دولار.