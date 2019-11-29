الأردن : ثلاثيني يعتدي جسدياً على طفلة في السابعة اثناء عودتها من المدرسة ويسبب لها نزيف

جى بي سي نيوز :- قررت محكمة الجنايات الكبرى الحكم على متهم ثلاثيني بالاعدام شنقاً حتى الموت بعد قضية اغتصاب قام فيها عام 2018 .

وفي تفاصيل القضية : فان الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات واثناء عودتها من المدرسة شعرت بالعطش فقامت بكل براءة بطلب الماء من الفاعل البالغ من العمر 39 عاماً عندما كان يلاحقها .

واضافة للتفاصيل : فانه وعندما طلبت منه الطفلة الماء قام باستدراجها الى منزله عنوة عنها ، وقام بضربها في مختلف مناطق جسمها وانزاع ملابسها وبسبب صغر سنها وعدم استطاعتها منعه تمكن من اغتصابها وفض بكارتها وسبب لها نزيف دموي ، وبعد ذلك ترك الطفلة ترتدي ملابسها وتغادر المكان فجلست الطفلة في الشارع تبكي من شدة الالم فشاهدها احد الاشخاص وتوجه فيها الى منزلها .

وبعدها : تم تقديم شكوى على الفاعل ، وتبين في التقرير الطبي ان بكارة الطفلة تم فضها وسبب لها بنزيف دموي في المناطق التناسلية بسبب جرح داخلي وكدمات اسفل عيونها بسبب الضرب والسحج .