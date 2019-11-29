أخبار عاجلة

ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الأردن : ثلاثيني يعتدي جسدياً على طفلة في السابعة اثناء عودتها من المدرسة ويسبب لها نزيف

Google+ Print
الأردن : ثلاثيني يعتدي جسدياً على طفلة في السابعة اثناء عودتها من المدرسة ويسبب لها نزيف الأردن : ثلاثيني يعتدي جسدياً على طفلة في السابعة اثناء عودتها من المدرسة ويسبب لها نزيف

 جى بي سي نيوز :- قررت محكمة الجنايات الكبرى الحكم على متهم ثلاثيني بالاعدام شنقاً حتى الموت بعد قضية اغتصاب قام فيها عام 2018 . 

وفي تفاصيل القضية : فان الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات واثناء عودتها من المدرسة شعرت بالعطش فقامت بكل براءة بطلب من الفاعل البالغ من العمر 39 عاماً عندما كان يلاحقها . 

واضافة للتفاصيل : فانه وعندما طلبت منه الطفلة الماء قام باستدراجها الى منزله عنوة عنها ، وقام بضربها في مختلف مناطق جسمها وانزاع ملابسها وبسبب صغر سنها وعدم استطاعتها منعه تمكن من اغتصابها وفض بكارتها وسبب لها نزيف دموي ، وبعد ذلك ترك الطفلة ترتدي ملابسها وتغادر المكان فجلست الطفلة في الشارع تبكي من شدة الالم فشاهدها احد الاشخاص وتوجه فيها الى منزلها . 

وبعدها : تم تقديم شكوى على الفاعل ، وتبين في التقرير الطبي ان بكارة الطفلة تم فضها وسبب لها بنزيف دموي في المناطق التناسلية بسبب جرح داخلي وكدمات اسفل عيونها بسبب الضرب والسحج .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن ..في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

الاردن ..في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء

في واقعة مروّعة .. سيدة تقتل ابن زوجها الرضيع غليا بالماء في الزرقاء