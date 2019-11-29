تراجع موافقات طلبات الرهن العقاري في بريطانيا خلال أكتوبر

مباشر: تراجعت عمليات الموافقة على طلبات الرهن العقاري في المملكة المتحدة وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، فيما سجلت موافقات إعادة تمويل القروض العقارية أعلى مستوى في 14 شهراً.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي البريطاني، اليوم الجمعة، أن الموافقات على طلبات الرهن العقاري لشراء منزل في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي تراجعت إلى 65 ألف طلب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 66 ألف طلب في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات الرهن العقاري سوف تتراجع إلى مستوى 65 ألف طلب في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن صافي اقتراض الأسر للرهن العقاري بلغ 4.3 مليار جنيه إسترليني خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو مستوى أعلى بنحو 0.4 مليار إسترليني عن الشهر السابق له.

لكن معدل النمو السنوي في اقتراض الأسر استقر في الشهر الماضي عند مستوى 3.2 بالمائة، وهو ما يتوافق مع المستويات المسجلة في الثلاثة أعوام الماضية.

وبالنسبة لعمليات الموافقة على طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري، فارتفعت إلى 51 ألف طلب في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن سوق الرهن العقاري ظل مستقراً على نطاق واسع في غضون الثلاثة أعوام الماضية، الأمر الذي يبرز مرونة السوق وسط عدم اليقين السياسي الحالي.

وبحلول الساعة 9:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلة 1.2895 دولار.