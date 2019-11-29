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تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

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مباشر: تسارع التخضم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، مع قفزة في تكاليف الغذاء والخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الجمعة، أن مؤشر المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة سنوية 1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة الأولية وذلك مقابل زيادة 0.7 بالمائة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سوف يسجل 0.8 بالمائة خلال الشهر الجاري.

وبحسب البيانات التي تعطي تقديرات أولية، فإن تكاليف الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنحو 2 بالمائة هذا الشهر مقارنة مع زيادة 1.5 بالمائة بالشهر الماضي.

كما يتوقع أن يشهد مؤشرالخدمات ارتفاعاً 1.9 بالمائة مقارنة مع 1.5 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول في حين من المقرر أن يتراجع مؤشر الطاقة بنسبة 3.2 بالمائة في الشهر الجاري مقابل هبوط 3.1 بالمائة بالشهر الماضي.

أما على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1006 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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