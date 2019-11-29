استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية والسياسية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب التطورات التجارية والسياسية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وينصب تركيز المستثمرين على رصد أحدث المستجدات بين الولايات المتحدة والصين، حيث أن تمرير الأولى مشروعي قانون لحماية متظاهري هونج كونج أثار غضب الأخيرة.

ويتخوف المستثمرون من أن تُلقي هذه التوترات السياسية بظلالها على الصفقة التجارية المرتقب توقيع المرحلة الأولى منها بمزيد من التأجيل.

ويجدر الإشارة إلى ضعف أحجام التداولات في الولايات المتحدة مع عطلة عيد الشكر، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية أبوابها أمام المستثمرين أمس كما من المقرر أن تغلق في وقت مبكر اليوم.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند 1.1009 دولار.

في حين صعد الدولار مقابل العملة البريطانية بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2901 دولار.

كما لم تشهد الورقة الخضراء تغييراً يذكر أمام عملتي الملاذ الآمن (الين الياباني والفرنك السويسري)، حيث سجل الدولار 109.54 ين كما استقر عند 0.9990 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 98.344.

ومع ذلك، تتجه الورقة الخضراء إلى حصد مكاسب أسبوعية بنحو 0.1 بالمائة تقريباً.