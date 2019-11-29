مبيعات التجزئة في ألمانيا تسجل أكبر وتيرة هبوط بـ11 شهراً

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكبر وتيرة في 11 شهراً خلال أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة لتوقف الاستهلاك الخاص في رابع أكبر اقتصاد عالمياً.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 1.9 بالمائة خلال أكتوبر/تشرين الأول مقابل قراءة الشهر السابق له والتي تم تعديلها بعدم تغيير.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في أكبر اقتصادي أوروبي سوف تتراجع بنحو 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة أكتوبر/تشرين الأول إلى أنها أكبر وتيرة هبوط منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي بعد زيادة 3.4 بالمائة في سبتمبر/أيلول السابق له.

وبحلول الساعة 9:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1010 دولار.