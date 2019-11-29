النفط يتراجع مع ترقب اجتماع أوبك

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين لاجتماع أوبك وحلفائها.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام الحلفاء من غير الأعضاء في أوبك والمزمع عقده في الأسبوع المقبل وسط توقعات بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

وكانت المنظمة اتفقت هي وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/ آذار المقبل.

ومن المقرر الإفصاح في وقت لاحق من اليوم بيانات نشاط الشركات الأمريكية بشأن التنقيب عن النفط في الأسبوع الجاري.

ويأتي أداء الذهب الأسود وسط أحجام تداول ضعيفة على خلفية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة والتي أعلقت أبواب الأسواق المالية بالأمس كما تغلق اليوم في وقت مبكر.

وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.4 بالمائة ليهبط إلى 63.62 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1 بالمائة إلى 58.05 دولار للبرميل.

ويستعد خامي برنت ونايمكس لحصد مكاسب أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة و0.4 بالمائة على الترتيب كما يسيران على الطريق الصحيح لارتفاع شهري 3.1 بالمائة و3.2 بالمائة على التوالي.