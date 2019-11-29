الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حيال المتظاهرين في هونج كونج.

وفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأزقاً هذا الأسبوع بعدما وقع مشروعي قانون لحماية المتظاهرين في المركز المالي الآسيوي، وهو ما دفع الصين لاتهام واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية والتلويح باتخاذ إجراءات مضادة.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد انتقاده لحلف الناتو أمس الخميس ليدافع عن مزاعمه بأن التحالف العسكري "معطل".

وفي بداية الجلسة، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنحو 0.9 بالمائة ليقود خسائر المؤشر الأوروبي في حين ارتفعت أسهم شركات الخدمات بنسبة 0.3 بالمائة لتكون واحدة من بين قطاعين فقط داخل النطاق الأخضر.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، من المقرر الإفصاح اليوم عن العديد من البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو مثل مبيعات التجزئة والتضخم ومعدل البطالة.

وبالنظر إلى أرقام النمو الاقتصادي في فرنسا، فإنه شهد نمواً بنسبة 0.3 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع التقديرات الأولية.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ظلت عالقة عند أدنى مستوياتها منذ عام 2013 وسط عدم اليقين حيال الانتخابات العامة المزمع عقدها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 407.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليهبط إلى مستوى 7383.99 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" تراجعاً بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 13187.7 نقطة.

وسجل المؤشر الفرنسي "كاك" هبوطاً بنحو 0.3 بالمائة ليتراجع إلى 5894.01 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1010 دولار.