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تسارع التضخم في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

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تسارع التضخم في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر تسارع التضخم في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر

مباشر: تسارع التضخم في ألمانيا بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الجاري، في إشارة مشجعة لصناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، أمس الخميس، أن مؤشر المستهلكين في البلاد بالقراءة المتوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أساس سنوي مقابل زيادة 0.9 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سوف يرتفع إلى 1.1 بالمائة خلال الشهر الجاري.

ويعكس التحسن في معدل التضخم بأكبر أوروبي التكاليف المرتفعة للغذاء والخدمات والتي قوبلت بتراجع في أسعار الطاقة.

وعلى أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.8 بالمائة خلال الشهر الجاري وهي وتيرة انخفاض أقل من توقعات المحللين البالغة 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية لتسجل العملة الأوروبية الموحدة 1.1010 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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