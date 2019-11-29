الأسهم اليابانية تتراجع بالختام لكنها تحصد مكاسب أسبوعية وشهرية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وذلك وسط القلق الذي يلوح في الأفق في أعقاب التشريع الأمريكي الذي يدعم المتظاهرين في هونج كونج.

وتنبع مخاوف المستثمرين حيال هذا التشريع من آثاره السلبية على الصفقة التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين كونه قد يؤدي لمزيد من التوقيع في وضع نهاية للحرب التجارية الممتدة منذ قرابة 16 شهراً.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 115 نقطة ليغلق التداولات عند مستوى 23293.9 نقطة.

وعلى صعيد الأسبوع الذي تنتهي جلساته اليوم، فإن المؤشر الياباني صعد بنسبة 0.8 بالمائة أو 181 نقطة تقريباً، وهي أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

أما فيما يتعلق بالأداء خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، شهد مؤشر نيكي مكاسب بنحو 1.6 بالمائة أو ما يزيد عن 366 نقطة، ليضع بذلك ثالث مكاسبه الشهرية على التوالي.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فانخفض بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1699.36 نقطة.

وبحلول الساعة 7:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الين الياباني مقابل الدولار الأمريكية عند مستوى 109.51 ين.