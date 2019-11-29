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الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء شهري بـ3 أعوام

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الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء شهري بـ3 أعوام الذهب يرتفع عالمياً لكنه يتجه لأسوأ أداء شهري بـ3 أعوام

مباشر: صعدت الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري في 3 أعوام.

وتأتي مكاسب الذهب بفعل عودة الشكوك التجارية مجدداً بشأن إبرام الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إثر التوترات السياسية التي خيّمت على البلدين.

وأثار مشروعي قانون وقعتهما الولايات المتحدة لحماية المتظاهرين في هونج كونج غضب الصين على اعتبار أنها تتدخل بذلك في شؤونها الداخلة، حيث أن المركز المالي الآسيوي خاضع لحكمها.

ويتجه المعدن النفيس إلى تسجيل خسائر بنحو 4 بالمائة تقريباً في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الذي تنتهي آخر جلساته اليوم، والتي من شأنها أن تكون أكبر خسارة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

ويرجع هذا الأداء الشهري إلى أن آمال الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الطلب على الأصول الخطرة والدولار على حساب الذهب.

ومع ذلك، فإن الذهب يعتبر مخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، وهو ما دفعه لحصد مكاسب تتجاوز 13 بالمائة في مجمل العام الحالي حتى الآن، وهو ما يرجع في الأساس إلى النزاعات التجارية المتعلقة بالتعريفات.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.80 دولار ليسجل 1463.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.98 دولار ليسجل 1458.25 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 98.345.

مباشر (اقتصاد)

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