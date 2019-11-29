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افضل عروض البلاك فلاي داي من ترافلستارت

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افضل عروض البلاك فلاي داي من ترافلستارت افضل عروض البلاك فلاي داي من ترافلستارت

ترافلستارت، الشركة الأولى المتخصصة في حجز رحلات الطيران والفنادق إلكترونيًا  في أفريقيا والشرق الأوسط. نحرص دائمًا على توفير أفضل العروض والخصومات على رحلات الطيران الدولي والداخلي. لذلك، قررنا الاحتفال معكم بمناسبة البلاك فلاي داي "Black Flyday" وتقديم مجموعة من أكبر عروض الطيران على رحلات ذهاب وعودة - المغادرة من . العروض مستمرة بداية من الجمعة 29 نوفمبر وحتى الأثنين 2 ديسمبر (قبل منتصف الليل).

ولأننا نعتز بعملائنا الأوفياء، خصصنا لهم المزيد من العروض الخاصة المميزة وخصومات هائلة على رحلات الطيران وخدمات ترافلستارت الاستثنائية.

 تشمل العروض كل رحلات الطيران الداخلي والدولي المغادرة من  مصر، لنوفر لعملائنا الأعزاء إمكانية السفر حول العالم وقضاء إجازة رائعة بأفضل الأسعار.

أما عن مستخدمي تطبيق فلاب التابع لشركة ترافلستارت، فنقدم لهم مجموعة من أكبر الخصومات من خلال تطبيق فلاب على الرحلات بأسعار تنافسية.

و يقول  AltagUlucevizالمدير التتفيدي  في افريقيا و الشرق الأوسط "نؤمن في ترافلسارت أن للسفر فوائد عديدة منها التعرف على الثقافات المختلفة واكتساب الخبرات المتعددة.

لذا نريد أن نساعدك في خوض أفضل تجارب السفر حول العالم دون القلق من  التكاليف؛ استعد لاكتشاف العالم بأفضل الأسعار مع ترافلستارت بلاك فلاي داي.

للتعرف على المزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقعنا https://www.travelstart.com.eg

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ترافلستارت… أسهل طريقة للسفر

حول ترافلستارت

يذكر أن ترافلستارت هي أول وكالة سفر عبر الإنترنت في أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث يمكنك البحث عن العديد من وجهات السفر حول العالم ومقارنة وحجز تذاكر الطيران والفنادق بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية. كذلك، يمكنك الحجز من خلال تطبيق فلاب - التطبيق الرسمي لـشركة ترافلستارت والتمتع بأفضل الأسعار لتذاكر الطيران في مصر.

ترافلستارت تٌسهل عليك اكتشاف أفضل عروض السفر المقدمة من أكبر شركات الطيران. ابحث عن أفضل رحلة طيران أو حجز فندق أو  حتى سعر تأجير سيارة، واختار ما يناسبك من بين مئات الخيارات المتاحة، احجز أولاين وادفع بسرعة وأمان عبر الإنترنت.

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كما يمكنك الاشتراك في نشرتنا الاخبارية لتصك أخر وأفضل العروض أول بأول.

ترافلستارت… أسهل طريقة للسفر

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