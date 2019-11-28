"الدستورية" السورية تلتئم بجنيف لبحث أجندة الجولة الثانية (شاهد)

جي بي سي نيوز :- وصل وفدا النظام ومنظمات المجتمع المدني، بعد ظهر الخميس، إلى المقر الأممي في جنيف، من أجل استكمال المشاورات للتوافق على أجندة أعمال الجولة الثانية لاجتماعاتها.

وفي وقت سابق، سادت شكوك بشأن حضور وفد النظام مع الرئيس المشترك أحمد الكزبري، لا سيما بعد وصول وفد المعارضة مع الرئيس المشترك هادي البحرة في وقت مبكر.

وتركز المفاوضات، التي ينتظر أن تجريها الأطراف مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، على صياغة أجندة أعمال الجولة الثانية للاجتماعات، بعد تعثر استمر ثلاثة أيام.

وتتهم المعارضة النظام بفرض جدول اعمال لمواضيع سياسية لا تتعلق بالدستور، في حين أن النظام متمسك بمناقشة ثوابت وطنية وهي مواضيع سياسية من غير صلاحيات اللجنة الدستورية.

وإثر وصوله، قال يحيى العريضي، المتحدث باسم هيئة التفاوض، من أمام مقر الأمم المتحدة، إن وفد المعارضة "وطني سوري بامتياز يأتي مجددا إلى مبنى الأمم المتحدة والغاية استئناف المفاوضات حول اللجنة الدستورية وما تقر به".