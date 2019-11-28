باليوم الثالث.. النظام يستمر بعرقلة اجتماع "دستورية" سوريا

جي بي سي نيوز :- لليوم الثالث، لم تستأنف اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في جنيف، الأربعاء، ولا تزال المعارضة السورية بانتظار رد النظام السوري على مقترح ثالث جديد لأعمال الهيئة المصغرة.

جاء ذلك وفق ما أكده مصدر من اللجنة الدستورية، لـ"عربي21"، فضل عدم الكشف عن اسمه.

وأكد أن وفد المعارضة السورية قدم مقترحا ثالثا أمس الثلاثاء، لجدول أعمال الهيئة المصغرة وسط ممطالة من وفد النظام السوري.

وقال إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لا يزال يبحث مع الرئيسين المشتركين للجنة أحمد كزبري وهادي البحرة، أجندة أعمال الهيئة، وسط غياب وفد المجتمع المحلي.

وما يعرقل الجلسة حتى الآن، إصرار النظام السوري على أن يعترف وفد المعارضة بما يسمى ورقة "الركائز الوطنية" التي طرحها، الاثنين، في أول يوم من اجتماعات الجولة الثانية.

وتتحدث الورقة عن إدانة "الاحتلال التركي"، بحسب وصفها.

ولم يجد المبعوث الأممي ووفد المعارضة أن هذه الورقة تندرج ضمن دوائر عمل اللجنة الدستورية.