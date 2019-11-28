الإسكان السعودية توقع 4عقود لتنفيذ البنية التحتية لأراضي بالجوف والحدودالشمالية

الرياض - مباشر: وقعت وزارة الإسكان السعودية، ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية، عقدًا مع شركة عبد العالي العجمي للمقاولات وآخر مع شركة سعد سعيد الصاعدي للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططي "دومة الجندل" و"القريات" بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة، اليوم الخميس، أن مخططي "دومة الجندل" و"القريات" بمنطقة الجوف على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، بهدف توفير 2269 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويتضمن العقد الأول الذي وقعه من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية، عبد الله بن سعود الحماد، مع رئيس مجلس إدارة شركة عبد العالي العجمي للمقاولات علي العجمي، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء بدومة الجدل الممتد على مساحة 1,229,504 أمتار مربعة.

وألمحت الوزارة، إلى أن ذلك لتوفير 1345 قطعة أرض.

فيما يشمل العقد الثاني، الموقع مع رئيس مجلس إدارة شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات سعد الصاعدي، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات – المرحلة الثانية – بمحافظة القريات الممتد على مساحة 1,199,950 مترا مربعا، لتوفير 964 قطعة أرض.

وبالنسبة لمنطقة الحدود الشمالية، وقعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقدًا مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "طريف" الواقع بمحافظة طريف، والذي يوفر 584 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة.

كما وقعت الوزارة، عقدًا مماثلًا مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط "رفحاء" الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بحضور أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت العقود، الموقعة مع كلا من مدير عام شركة الصخرة العربية للمقاولات، وممثل شركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي "طريف" الممتد على مساحة 699,800 متر مربع، و"رفحاء" بالحدود الشمالية الممتد على مساحة 1,478,436 مترا مربعا.

وأكدت وزارة الإسكان، حرصها على التعاون المثمر مع القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الأهداف وتيسير رحلة التملك أمام المواطنين بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.

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