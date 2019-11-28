أخبار عاجلة

لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
احتدام حرائق أستراليا -
باب الخلق | اسئلة الجمهور | الفقرة الكاملة مع الدكتور حسام موافي -
Washwasha Festival 2019 | حفل توزيع جوائز الأفضل 2019 وشوشة (كاملة) -
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020 -
إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019 -
السفيرة عزيزة - حلقة السبت مع (سناء منصور و سالي شاهين) 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

تيك توك تعتذر للفتاة المسلمة المحجوبة

Google+ Print
تيك توك تعتذر للفتاة المسلمة المحجوبة تيك توك تعتذر للفتاة المسلمة المحجوبة

اعتذرت (تيك توك) TikTok عن حظر حساب مسلمة أمريكية من منصة مشاركة الفيديو المملوكة للصين بعد أن نشرت تسجيلًا مرئيًا يسلط الضوء على معاملة بكين للمسلمين الإيغور في تركستان الشرقية، التي تسميها الصين إقليم شينجيانغ.

وألقى متحدث باسم المنصة يوم الخميس باللوم على “خطأ اعتدال بشري” في إزالة مقطع لفيروزا عزيز البالغة من العمر 17 عامًا، والتي تظاهرت أن مقطع الفيديو مخصص لتعليم الفتيات كيفية إطالة الرموش، وذلك لتجنب الرقابة.

وقالت فيروزا عزيز في مقطع الفيديو – الذي حظي بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة قبل حظره من (تيك توك): “لذا فإن أول ما عليك فعله هو أخذ أداة الرموش وتجعيد رموشك، ومن ثم، ستضعينه وتستخدمين هاتفك الذي تستخدمينه الآن للبحث عما يحدث في الصين، وكيف يقيمون معسكرات اعتقال، ويلقون المسلمين الأبرياء هناك، ويفصلون عائلاتهم عن بعضهم البعض، ويخطفونهم، ويقتلونهم، ويغتصبونهم، ويجبرونهم على أكل لحم الخنزير، ويجبرونهم على شرب (الخمر)، ويجبرنهم على اعتناق ديانات مختلفة، وإن لم يفعلوا، فسوف يكون مصيرهم القتل”.

وقال (إريك هان) – رئيس السلامة لدى (تيك توك الولايات المتحدة) TikTok US – في بيان يعترف فيه “بالاهتمام الكبير والارتباك”: “بسبب خطأ اعتدال بشري، أُزيل الفيديو الشهير… من المهم توضيح أنه لا يوجد شيء في إرشادات المنتدى يمنع مثل هذا المحتوى، ويجب ألا يُزال”.

وقال هان: إن الشركة حظرت في السابق حسابًا خاصًا بفيروزا عزيز بعد أن نشرت تسجيلًا مصورًا وهي تتحدث ساخرةً بشأن احتمال الزواج من أسامة بن لادن. وكجزء من “التنفيذ المجدول على مستوى النظام الأساسي”، عُلِّق حسابها الثاني بعد أيام قليلة من نشر البرنامج التعليمي للمكياج.

وأضاف هان: “إن أسلوب الاعتدال الخاص بنا في حظر الأجهزة المرتبطة بحساب محظور مصمم للحماية من انتشار السلوك الضار المنسق – ومن الواضح أن هذا لم يكن القصد هنا”، مضيفًا أن الشركة قد اتصلت بفيروزا عزيز لإخبارها بأن حسابها أُعيد مرة أخرى.

وكانت فيروزا عزيز قد نشرت عبر حسابها على موقع تويتر أن حسابها في (تيك توك) أُلغي لكنها شككت في تفسيرات الشركة. وكتبت: “هل أعتقد أنهم حظروه بسبب مقطع فيديو ساخر غير ذي صلة، وقد أُزيل مع حساب حُذف سابقًا؟ لقد حظروه بعد انتهائي مباشرةً من نشر مقطع فيديو مكون من 3 أجزاء عن الإيغور”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق"

لو متعرفش حاجة عن فيتامين (ب 12) يبقي لازم تسمع الفيديو ده "باب الخلق"

بالفيديو : ولي العهد يزور بيت عزاء الدكتور موسى الكيلاني

بالفيديو : ولي العهد يزور بيت عزاء الدكتور موسى الكيلاني

بالفيديو : الملك عبداللة يفاجئ احد الوزراء خلال محاضرة

بالفيديو : الملك عبداللة يفاجئ احد الوزراء خلال محاضرة

فيديو يظهر لحظة إطلاق نار بمبنى الاستخبارات الروسية وسط موسكو

فيديو يظهر لحظة إطلاق نار بمبنى الاستخبارات الروسية وسط موسكو